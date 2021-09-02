İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Alman mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün Alman mevkidaşı Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İran-Almanya ilişkileri, nükleer anlaşma, Afganistan'daki durum ve iki ülke arasında Bionotech aşısının alımına yönelik yapılan görüşmeler ele alındı.

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlara değinen Emir Abdullahiyan, Almanya'da üretilen aşılar, tıbbi ilaçlar ve sağlık ürünlerinin teslimatına yaptırım uygulayan Amerikalıların ikiyüzlü tavrını eleştirdi.

Emir Abdullahiyan, Amerikalıların İran'ın yanı sıra bölge halkı hakkında doğru dürüst bir anlayışa sahip olmadığını anlatarak, "Amerikalıların ancak saygı, nezaket ve mantık diliyle konuşması gerektiğini ve kullandıklaırı sert dilin sorunları çözmeye yardımcı olmak yerine sorun doğuracağını bilmeleri gerekir." dedi.

Telefon görüşmesinde Almanya Dışişleri Bakanı da, Viyana nükleer müzakerelerinin bir an önce başlaması çağrısında bulundu.

Maas, ülkesinin İran ile karşılıklı ilişkileri tüm alanlarda geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Emir Abdullahiyan, Avusturyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ayrıca, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ilkili ilişkiler ve nükleer anlaşma gündemini görüştüğü bildirildi.