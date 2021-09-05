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5 Eyl 2021 12:58

Iraklı Bakan, UAEA Başkanı ile İran nükleer anlaşmasını görüştü

Iraklı Bakan, UAEA Başkanı ile İran nükleer anlaşmasını görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

Irak medyasına göre, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüştü.

Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen görüşmede Irak ve UAEA arasında güncel konularda yapıcı işbirliğinin sürdürülmesi ve gelecekteki işbirliklerine yeni ufuklar açılması konusu ele alındı.

Hüseyin-Grossi görüşmesinde ayrıca, İran nükleer anlaşmasını canlandırmak için yapılan uluslararası çabalar da masaya yatırıldı.

Anlaşmayı canlandırmak amacıyla nisan ve haziran ayları arasında Avusturya'nın başkentinde İran ile anlaşmanın diğer tarafı olan İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya arasında altı tur nükleer müzakere yapıldı. Son tur, 20 Haziran'da sona erdi ve başka bir tarih belirlenmedi.

News Code 1897002
https://tr.mehrnews.com/news/1897002/

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