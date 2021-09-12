İslami: UAEA Başkanı ile görüşmemiz yapıcıydı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami , İran'ın resmi daveti üzerine dün gece Tahran'a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi de bu görüşmede hazır bulundu.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve UAEA Başkanı bu görüşme ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
İslami basın toplantısında yaptığı açıklamada, UAEA Başkanı Grossi ile yapıcı görüşmeler yaptıklarını söyledi.
İslami, “Bu görüşmeler, UAEA kuralları çerçevesinde etkileşim ve işbirliğini geliştirmek için yapıldı” dedi.
İslami ayrıca, “Ajansla aramızdaki meseleler tamamen tkniktir ve siyasi konuların ilişkilerimizde yeri yoktur” ifadesini kullandı.
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