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10 Eyl 2021 09:07

İran'dan UAEA Yönetim Kurulu toplantısı öncesi uyarı

İran'dan UAEA Yönetim Kurulu toplantısı öncesi uyarı

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında bu kuruma yapıcı olmayan eylemleri konusunda uyarıda bulundu.

Garipabadi, yaptığı paylaşımda Ajansla ilgili gelişmeler ve önümüzdeki hafta yapılacak Yönetim Kurulu toplantısına atıfta bulunarak, ''Siyasetten uzak durmak, bağımsızlık, tarafsızlık ve profesyonellik, Ajansın güvenilirliğini korumak ve üye ülkelerin  güvenini kazanmak için temel ilkelerdir.'' dedi.

Garipabadi'nin paylaşımında, Ajansın üye ülkelerle güvensizlik oluşturmamak için işbirliğini ve etkileşimi güçlendirmeyi planlaması gerektiğine de vurgu yapıldı.

UAEA ve onun politika yapıcı organlarının kendilerini nükleer anlaşmanın kaderinden ayıramayacaklarını dile getiren Garipabadi, "Yapıcı olmayan herhangi bir eylem, müzakere sürecini bozacaktır. Elbette önümüzdeki hafta yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında mantığın galip geleceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Garipabadi, Ajansın Genel Müdürü Rafael Grossi'nin İran ile UAEA arasında dört güvenlik meselesi olduğunu belirten raporuna tepki olarak, örgüte bağımsızlığını korumasını tavsiye ederek,  "Kimse İran'ın nükleer faaliyetlerine son verilmesini talep edemez" diye konuştu.

News Code 1897094
https://tr.mehrnews.com/news/1897094/

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