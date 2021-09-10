İran'dan UAEA Yönetim Kurulu toplantısı öncesi uyarı

Garipabadi, yaptığı paylaşımda Ajansla ilgili gelişmeler ve önümüzdeki hafta yapılacak Yönetim Kurulu toplantısına atıfta bulunarak, ''Siyasetten uzak durmak, bağımsızlık, tarafsızlık ve profesyonellik, Ajansın güvenilirliğini korumak ve üye ülkelerin güvenini kazanmak için temel ilkelerdir.'' dedi.

Garipabadi'nin paylaşımında, Ajansın üye ülkelerle güvensizlik oluşturmamak için işbirliğini ve etkileşimi güçlendirmeyi planlaması gerektiğine de vurgu yapıldı.

UAEA ve onun politika yapıcı organlarının kendilerini nükleer anlaşmanın kaderinden ayıramayacaklarını dile getiren Garipabadi, "Yapıcı olmayan herhangi bir eylem, müzakere sürecini bozacaktır. Elbette önümüzdeki hafta yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında mantığın galip geleceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Garipabadi, Ajansın Genel Müdürü Rafael Grossi'nin İran ile UAEA arasında dört güvenlik meselesi olduğunu belirten raporuna tepki olarak, örgüte bağımsızlığını korumasını tavsiye ederek, "Kimse İran'ın nükleer faaliyetlerine son verilmesini talep edemez" diye konuştu.