Dünya Kupası elemeleri: İran, Irak'ı 3-0 yendi

İran Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü tur karşılaşmaları kapsamında dün gece Katar'ın başkenti Doha'da oynanan maçta rakibi Irak’ı 3-0 mağlup etti.

İran takımına galibiyeti getiren goller Ali Rıza Cihanbehş, Mehdi Taremi ve Ali Golizade'den geldi.

Asya Elemeleri A Grubu 3'üncü tur karşılaşmalarında ikinci galibiyetini alan İran puanını 6’ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak ve yaz aylarında düzenlenen turnuva, kış mevsiminde gerçekleştirilecek.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Ortadoğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.