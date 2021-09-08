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8 Eyl 2021 08:51

Dünya Kupası elemeleri: İran, Irak'ı 3-0 yendi

Dünya Kupası elemeleri: İran, Irak'ı 3-0 yendi

İran Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü tur karşılaşmaları kapsamında dün gece Katar'ın başkenti Doha'da oynanan maçta rakibi Irak’ı 3-0 mağlup etti.

İran Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü tur karşılaşmaları kapsamında dün gece Katar'ın başkenti Doha'da oynanan maçta rakibi Irak’ı 3-0 mağlup etti.

İran takımına galibiyeti getiren goller Ali Rıza Cihanbehş, Mehdi Taremi ve Ali Golizade'den geldi.

Asya Elemeleri A Grubu 3'üncü tur karşılaşmalarında ikinci galibiyetini alan İran puanını 6’ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak ve yaz aylarında düzenlenen turnuva, kış mevsiminde gerçekleştirilecek.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Ortadoğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.

News Code 1897059
https://tr.mehrnews.com/news/1897059/

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