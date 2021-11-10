  1. Spor
10 Kas 2021 12:42

İran Milli Futbol Takımı, Lübnan ile karşı karşıya gelecek

İran Milli Futbol Takımı, Lübnan ile karşı karşıya gelecek

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubunda yer alan İran Milli Futbol Takımı, yarın beşinci maçında Lübnan ile karşılaşacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubunda yer alan İran Milli Futbol Takımı, yarın beşinci maçında Lübnan ile karşılaşacak.

Lübnan'ın Sayda kentinin ev sahipliğinde onanacak maç İran saatiyle 15.30'da başlıyor.

İran takımı, 9 puanla gruptaki liderliğini sürdürüyor.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak ve yaz aylarında düzenlenen turnuva, kış mevsiminde gerçekleştirilecek.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.

News Code 1898436
https://tr.mehrnews.com/news/1898436/

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