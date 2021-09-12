UAEA Başkanı Grossi'nin Tahran ziyaretinin amacı ne?

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile görüşmek üzere dün gece Tahran’a geldi.

Rafael Grossi son zamanlarda UAEA Yönetim Kurulu'na sunduğu bir raporda ajansın İran’ın nükleer tesislerine yönelik denetimlerin önemli ölçüde azaldığını ve ciddi şekilde kısıtlandığını iddia etmişti.

Batı’daki bazı medya kuruluşları, Batılı tarafın İran üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında Tahran karşıtı bir karar çıkarmaya çalışacaklarını tahmin etmişti.

Bu tahmin elbette doğru değildi ve temele UAEA Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısının gündeminde İran karşıtı bir kararın çıkarılmasından söz edilmiyor.

Birkaç önemli nokta dikkate alınmalıdır:

1. İran ve UAEA farklı seviyelerde iyi etkileşimlere sahiptir. Dolayısıyla UAEA Başkanı’nın bir sonraki UAEA Yönetim Kurulu toplantısından önce yapılan Tahran ziyareti de iki taraf arasında istişare yapılması içindir. Batı’daki medya kuruluşlarının Grossi’nin koruma önlemleryle ilgili Tahran’a gelme düşünceleri doğru değil.

2. Grossi'nin özellikle sunduğu son rapordan sonrası Tahran ziyaretinin, Batılı tarafların siyasi kullanımları için bahane olmak amacıyla olumlu değerlendirmelere yol açması bekleniyor.

3. Ajans, nükleer anlaşma rolünü inkar edemez. Bu nedenle, raporlarının yol açacağı etkilere ve yetkililerinin tutumlarına dikkat etmelidir.

4. Tüm koşullar ve Batı'nın müzakerelere geri dönme ihtiyacı göz önüne alındığına, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin UAEA Yönetim Kurulu'nda gerginlik ve çatışma yaratmaya çalışmadıkları tahmin ediliyor. Çünkü onlar UAEA Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısında herhangi bir eylemin İran'dan uygun bir yanıtla kaşılaşacağını ve aynı zamanda müzkere sürecini de bozacağını iyi biliyorlar.