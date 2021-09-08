İran: UAEA, tarafsızlığını korumalıdır

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin nükleer anlaşma ve koruma önlemleriyle ilgili raporları yayınlamasına tepki gösterdi.

Kazım Garipabadi, “Çeşitli düzeylerde uranyum zenginleştirme ve üretilmesi de dahil olmak üzere İran'ın tüm nükleer faaliyetleri, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) çerçevesinde ve İran'ın koruma yükümlülüklerine uygun olarak yürütülüyor” dedi.

Garipabadi, “Diğer tarafların yaptırımların kaldırılması alanında nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği ve ABD'nin yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlar uygulama politikası devam ettiği için, bu anlaşma çerçevesinde hiç kimse İran'dan bu faaliyetlerini durdurmasını isteyemez” ifadelerinde bulundu.

İran ve UAEA arasında bazı kayıtların saklanması konusunun 3 aylık bir anlaşmayı kapsadığını ifade eden Garibabadi, bu anlaşmanın siyasi temelli olduğunu ve bu konunun Ajans için bir hak yaratmadığı ve İran’a da bir sorumluluk yüklemediğini söyledi.

İran ve Ajans arasında çözülmemiş sadece 4 konu olduğunu ve bunların 20 sene önceye ait olduğunu ifade eden Garibabadi, İran’ın bu meseleleri çözmek amacıyla UAEA ile uygun ve yapıcı ilişkiler kurduğunu belirtti.

UAEA’nın İran'ın nükleer tesislerinin dünya çapındaki tüm denetimlerinin beşte birinden fazlasını oluşturan kapsamlı denetimlerine ve nükleer faaliyetlerde ve mevcut taahhütlerde herhangi bir koruma sorunu bulunmadığına reğmen, bazı üyelerinin baskısı altında olmasını eleştiren Garipabadi, “UAEA, bağımsızlığını, tarafsızlığını ve profesyonelliğini korumalıdır ve Ajans üyeleri, Ajans üzerinde baskı kurmaktan ve onu kendi siyasi amaçları için bir araç olarak kullanmaya çalışmaktan ciddi şekilde kaçınmalıdır” ifadesini kullandı.

Garibabadi, bu konuların UAEA Başkanı raporunda yer aldığı gibi acil konular olmadığını belirterek, “Ciddi endişe, Siyonist Rejim İsrail'in nükleer silahları olması, İran barışçıl nükleer tesislerinde sabotaj ve İran’ın nükleer bilim insanlarına terör saldırıları düzenlemesidir. Ne yazık ki Ajans henüz bu konularda tavır almaya cesaret edememiştir” diye kaydetti.