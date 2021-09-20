UAEA'nın 65. yıllık toplantısı başladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 65. yıllık toplantısı İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami’nin katılımıyla başladı.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi ve İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi bu toplantıda İslami’ye eşlik etti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bu toplantıda nükleer anlaşma, ABD’nin tek taraflı politikaları, nükleer silahların yol açtığı mevcut tehditlere çözüm, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) tam olarak uygulanması, İran-UAEA teknik işbirliği, İran'ın barışçıl nükleer programına karşı nükleer terörizm eylemi ve nükleer güvenlik konuları hakkında konuşma yapacak.