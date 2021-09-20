Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bağımsızlığını korumalı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 65. yıllık toplantısında konuşma yaptı.

Muhammed İslami yaptığı konuşmada, “Ajans, ayırım yapmadan nükleer enerjinin barışıl kullanımının geliştirilmesinde üye ülkelere yardım etmelidir. Bu kurum ayrıca ülkelerin ihtiyaç ve önceliklerine göre, teknik işbirliği alanlarını güçlendirmede de yardımcı olmalıdır” dedi.

İran’ın nükleer anlaşması hakkında İslami, “İran'ın ilerlemenin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla imzaladığı nükleer anlaşma, İran’ın iyi niyetli olduğunun açık göstergesidir. Ancak ABD, bu anlaşmayı sadece tamamen görmezden gelmemekle kalmadı, aynı zamanda tek taraflı politikalar izleyerek BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal etti ve anlaşmadan çıktı. Sözde ‘azami baskı’ politikası da başarısız oldu. ABD yönetiminin tek taraflı yaptırımlara olan alışkanlığından vazgeçmekten ve uluslararası hukuka saygı duymaktan başka seçeneği yok” ifadelerini kullandı.

İslami, ABD'nin yanlış politikalarını düzeltmesinin ve öncelikle tüm yaptırımları pratik, etkili ve doğrulanabilir bir şekilde kaldırmasının zamanının geldiğini söyledi.

İslami, “İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, hükümetin İran halkına yönelik baskı ve yaptırımları kaldırmayı amaçlayan verimli müzakerelerden yana olduğunu ilan etmiştir” ifadelerinde bulundu.

İran’ın her zaman UAEA ile işbirliği yaptığını dile getiren İslami, “Ajansın da bağımsızlığını, tarafsızlığını ve profesyonelliğini koruması gerekiyor” dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“BM Genel Kurulu’nda onaylanan çeşitli kararlarda belirtildiği gibi, barışçıl amaçlar için kullanılan nükleer tesislere saldırılar uluslararası hukuka aykırı olarak tamamen yasaklanmalıdır. BM ve UAEA’nın bu tesislere yönelik terör eylemleri karşısında pratik adımlar atmaması, maalesef saldırganları uluslararası hukukun ve BM Antlaşması’nın en temel ilkelerini ihlal etmeye tevik etmiştir. Bu tehditler karşısında hem nükleer tesisleri hem de kendi güvenilirliğini korumak için ajansın bu konuyu bir an önce ele alması gerekiyor”