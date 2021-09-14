İngiltere ve Fransa arasında şimdi de aşı gerilimi

İngiltere hükümeti, Fransız şirketi Valneva ile yaptığı aşı anlaşmasını iptal etti.

Valneva, İngiliz hükümetinin, halen klinik deneme aşamasında olan COVID-19 aşı adayının dozlarını tedarik etmek için şirketle yaptığı anlaşmayı, sözleşmenin "ihlalini" öne sürerek feshettiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada İngiltere'nin iddiası reddedildi:

“Valneva, önemli kaynaklara yatırım yapmak ve HMG'nin varyant türevli aşı taleplerine yanıt vermek için çaba sarf etmek de dahil olmak üzere HMG [Birleşik Krallık hükümeti] ile iş birliği konusunda yorulmadan çalıştı ve elinden gelenin en iyisini yaptı”

Valneva'nın aşı adayı VLA2001, Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından kullanılan mRNA teknolojisinin aksine, etkisiz hale getirilmiş virüs parçacıklarından oluşuyor.

Firmanın aşısı şu anda İngiltere Halk Sağlığı ile üçüncü aşama klinik denemelerinden geçiyor ve Valneva, aşısı için ilk onayın bu yılın sonuna kadar verilebileceğini umuyor.

Kaynak: Timetürk