Rusya'dan "Viyana görüşmelerinin yeniden başlatılsın" çağrısı

Sputnik'e göre, Ulyanov, Twitter hesabından, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi’nin İran’ın başkenti Tahran’a yaptığı ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu.

Rus diplomat, “Sayın Grossi’nin Tahran gezisinin sonucunu memnuniyetle karşılıyoruz. KOEP’in canlandırılmasıyla ilgili Viyana görüşmelerini en kısa zamanda yeniden başlatmaya çağırıyoruz” diye yazdı.

UAEK Başkanı Grossi, 11 Eylül Cumartesi günü, Tahran’a giderek İran Nükleer Enerji Örgütü Başkanı Muhammed İslami ile görüşmüştü. Görüşmenin arından yapılan ortak açıklamada, tarafların, işbirliği ruhunu, karşılıklı güveni ve devamına olan bağlılığını yeniden teyit ettiği belirtilirken, “ilgili soruların yapıcı ve tamamen teknik biçimde çözüme kavuşturulması” gerektiği kaydedildi.