Çin: ABD, Afganistan’ın barışçıl yeniden yapılandırılmasına engel olmamalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin’in ABD’nin dondurduğu Afganistan’a ait mal varlıklarını serbest bırakması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Afganistan Talibanı Sözcüsü Süheyl Şahin önceki gün yaptığı açıklamada, ABD’nin dondurduğu Afganistan’a ait mal varlıklarını serbest bırakması gerektiğini, çünkü bu varlıkların Afgan halkına ait olduğunu kaydetti.

Zhao Lijian günlük basın toplantısında söz konusu açıklamaya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Şahin’in dediğine katılıyorum. Bu varlıklar Afganistan’a ait, dolayısıyla Afgan halkı için kullanılmalı. ABD’nin bu varlıkları sebepsizce dondurmaması gerekir. ”dedi.

Zhao, ABD’ye Afganistan’ın meşru taleplerini dikkate alarak yaptırım uygulamalarını sonlandırma ve Afganistan’ın ekonomik kalkınmasına, ülkedeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve ülkenin barışçıl şekilde yeniden yapılandırılmasına bir daha engel olmama çağrısında bulundu.

Kaynak: CRI Türkçe