Blinken'ın Afganistan açıklamasının ardından senatodan eleştiri

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme sürecini Kongre'deki özel oturumda senatörlerin ağır eleştirilerine karşı savunurken istihbarat yetkililerinden Afganistan topraklarından ABD'ye yönelik El Kaide tehdidine dair uyarı geldi.

Aynı konuda geçen hafta Temsilciler Meclisi'nde ter döken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu kez de ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme kararı ve uygulama biçimine dair senatörlerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararına sempatiyle yaklaşan senatörlerin bile hayal kırıklığına uğradığını ve Kabil'deki kaotik tahliye sürecinde Amerikalıların, yeşil kart sahiplerinin ve tehlike altındaki Afganların durumuyla ilgili endişe duyduklarını ifade ettiği sorgulamada her iki parti kanadından Blinken'a ağır eleştiri yöneltildi.



Biden'ın dışişleri politikalarına genellikle destek veren komite başkanı Demokrat partili Bob Menendez geri çekilme planının icrasının açık ve ölümcül hataları bulunduğunu belirtirken, komitenin en üst düzey Cumhuriyetçi delegesi Jim Risch ve diğer parti mensupları Biden yönetiminin "beceriksizliğinin" ABD'nin uluslararası itibarını zedelediği ve durumun savunulacak bir yönünün olmadığını vurguladı.

Blinken kararı savundu

Aşırı zorlu ve kaotik koşullarda yönetimin elinden gelenin en iyisini yaptığını belirten Blinken ise Donald Trump yönetimini 2020'de Taliban'la yaptığı barış anlaşması nedeniyle Joe Biden'ın elini kolunu bağlamakla suçladı.

15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçiren Taliban'a karşı Afgan hükümeti ve güçlerinin beklenmedik şekilde çöktüğüne dikkat çeken Blinken "en kötümser değerlendirmeler bile Kabil'deki hükümet güçlerinin ABD askerleri oradayken çökeceğine ihtimal vermedi" diye konuştu.

Blinken ayrıca Taliban'ın Afganistan topraklarının terörist hareketlerin üssü olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerine dair sözü bulunduğunu hatırlattı.

Kaynak: Euronews