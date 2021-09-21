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21 Eyl 2021 19:01

Biden: Nükleer anlaşmaya geri dönmeye hazırız

Biden: Nükleer anlaşmaya geri dönmeye hazırız

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, New York’ta BM Genel Kuruluna hitQap ediyor.

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı." dedi.

Biden, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Biden, bağımsız Yahudi devletine desteklerinin kesin olduğunu, ancak bunu sağlamanın en iyi yolunun egemen bir Filistin devletinin de olacağı "iki devletli çözüm" olduğunu söyledi.

Ayrıntıları geliyor...

News Code 1897376
https://tr.mehrnews.com/news/1897376/

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