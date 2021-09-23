Tahran-Budapeşte ekonomik ilişkileri gelişecek

Görüşmede ikili ilişkiler, özellikle ekonomik ilişkiler, eğitim işbirliği ve Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme çabalarını İran'ın Macaristan ile ilişkilerinin ana önceliklerinden biri olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, bu kapsamda ilk fırsatta ortak bir komisyon kurulmasını ve ilişkiler için bir yol haritasının hazırlanmasını önerdi.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da, Budapeşte'nin ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu vurgulayarak, “ABD yaptırımları bazı sorun yaratmıştır; ancak bu dönemde ekonomik ilişkileri yeniden güçlendirmeye çalışmaktayız” dedi.

İranlı öğrencilerin Macaristan'daki en iyi yabancı öğrenciler arasında yer aldığını belirten Peter Szijjarto, eğitim işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını duyurdu