  1. Ekonomi
23 Eyl 2021 15:32

Tahran-Budapeşte ekonomik ilişkileri gelişecek

Tahran-Budapeşte ekonomik ilişkileri gelişecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan New York'taki BM Genel Kurulu toplantısı sırasında Macar mevkidaşı Peter Szijjarto'yla görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler, özellikle ekonomik ilişkiler, eğitim işbirliği ve Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme çabalarını İran'ın Macaristan ile ilişkilerinin ana önceliklerinden biri olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, bu kapsamda ilk fırsatta ortak bir komisyon kurulmasını ve ilişkiler için bir yol haritasının hazırlanmasını önerdi.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da, Budapeşte'nin ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu vurgulayarak, “ABD yaptırımları bazı sorun yaratmıştır; ancak bu dönemde ekonomik ilişkileri yeniden güçlendirmeye çalışmaktayız” dedi.

İranlı öğrencilerin Macaristan'daki en iyi yabancı öğrenciler arasında yer aldığını belirten Peter Szijjarto, eğitim işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını duyurdu

News Code 1897427
https://tr.mehrnews.com/news/1897427/

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