İran Dışişleri Bakanı'ndan "Afganistan" açıklaması

BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan'ın son durumunu değerlendirerek, "İran'ın Afganistan'da barış ve istikrarın ancak tüm etnik grupların temsilcilerinin yer aldığı kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla sağlanabileceğine ilişkin ilkeli duruşu, bunun doğruluğunu yansıtıyor. İran olarak tüm Afgan taraflarıyla temas halindeyiz ve buna teşvik ediyoruz." dedi.

İran nükleer anlaşmasıyla ilgili Viyana görüşmelerine ilişkin Emir Abdullahiyan, "Nükleer müzakerelere geri dönme konusundaki inceleme süreci devam ediyor, ama müzakerelerin sonucunu bekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, ekonomik diplomasinin İran'ın ticaretini artırmada etkili olup olmadığıyla ilgili soruya, “Aaşı ithalatı konusunda olumlu bir deneyime sahibiz, çünkü bunun için bankacılık ve teknik önlemler alınarak ülkeye aşı ithal edildi. Önümüzdeki aya kadar İran'ın aşı ihtiyacının neredeyse yarısı ithal yoluyla karşılanacaktır." yanıtını verdi.