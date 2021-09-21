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21 Eyl 2021 09:01

Emir Abdullahiyan BM Mülteciler Yüksek Komiseri ile Afganistan'ı görüştü

Emir Abdullahiyan BM Mülteciler Yüksek Komiseri ile Afganistan'ı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü.

Taraflar görüşmede, İran ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasındaki istişarelerin geliştirilmesinin önemini vurgularken ikili ilişkilerin çeşitli yönlerini ele aldı.

Emir Abdullahiyan, Afganistan'daki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ne yazık ki Afgan halkının yerinden edilmesinde ve komşu ülkelere akın etmesine tanık oluyoruz. İran, 40 yıl boyunca 4 milyon Afgan kardeşe ev sahipliği yapmıştır ve ekonomik baskıların yanı sıra koronavirüs salgınına rağmen iyi bir ev sahibi olmaya çalışmıştır. Ancak Afganistan halkının yerinden edilmesini önlemek için uluslararası kuruluşların bu ülkedeki insani durum karşısındaki sorumluluklarında daha aktif olmaları gerekiyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise Afganistan'daki en son insan hakları durumuna değinerek UNHCR’in Afganistan da dahil olmak üzere mültecilerin durumu karşısındaki sorumluluğunu vurguladı.

News Code 1897352
https://tr.mehrnews.com/news/1897352/

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