Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı gündemde değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fransa Dışişleri Bakanı'nın New York'taki BM Genel Kurulu toplantısı sırasında İran nükleer anlaşmasıyla ilgili ortak bir toplantı yapılacağı yönündeki iddialarına tepki göstererek, “Nükleer anlaşma, toplantıda bulunan dışişleri bakanlarının görüşeceği konulardan birisi olacak; ancak İran ile nükleer anlaşmaya taraf 4 + 1 ülkeleri ile görüşme gündemde değil ve ikili görüşmeler yapılacak” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere dün New York’a gitti.

Emir Abdullahiyan’ın 4 gün sürecek New York ziyareti sırasında yaklaşık 50 toplantı ve görüşmesi olacak.