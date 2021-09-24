Türk basını: Erdoğan 'operasyon' dedi market hisseleri tepetaklak oldu

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Merkez Bankası’nın dün açıkladığı faiz kararından sonra TL'deki değer kaybı devam ederken market hisselerinde de kayıplar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki Türkevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamalarda zincir marketlere gerekli operasyonların başlatılacağını duyurup, "5 tane zincir market bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, yöneltilen 'fahiş fiyat' sorusuna ise, "Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır" dedi.

Değer kaybı yaşanıyor

Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra ise Borsa İstanbul'da Migros'ta yüzde 4’ü, BİM'de yüzde 2’yi, Şok'ta yüzde 4’ü ve Carrefoursa'da yüzde 3'ü aşan değer kaybı görüldü.