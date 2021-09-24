Emir Abdullahiyan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, İran’ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirterek, önceki anlaşmaların yürürlüğe girmesini umduğunu dile getirdi ve “İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni hükümeti komşu ülkeleriyle ilişkilere öncelik veriyor.” dedi.

İki ülkenin bölgesel ve küresel forumlarda birbirini desteklediğini kaydeden Emir Abdullahiyan, bu tutumun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan, Azerbaycan ile birçok konuda ortak noktalar olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini hatırlattı.

Azerbaycan’da işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşa sürecinin İran’la daha kapsamlı bir işbirliği zemini oluşturduğuna dikkati çeken Emir Abdullahiyan, “Bazı üçüncü tarafların iki ülke arasındaki iyi ilişkilere gölge düşürmesine izin verilmemelidir.” ifadesini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı da bu görüşmede İran-Türkiye-Azerbaycan Üçlü Toplantısı'nın Tahran’ın ev sahipliğinde düzenlenmesini memnuniyetle karşıladı.

Çok olumlu dinamiklere sahip İran-Azerbaycna ilişkilerinin doğru yönde ilerlediğini ifade eden Bayramov, İran'a Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ceyhun Bayramov, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlar dahil her alanda işbirliğini geliştirmek istediğini belirterek, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ortak komisyon çerçevesinde İranlı mevkidaşıyla görüşmeye hazır olduğunu söyledi.