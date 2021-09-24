Emir Abdullahiyan, New York'ta temaslarını sürdürüyor

BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, diplomatik temaslarını sürdürüyor.

İran ve İtalya Dışişleri Bakanları arasında görüşme

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün New York'ta İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Emir Abdullahiyan ile Luigi Di Maio baş başa görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ve Afganistan'daki durumu ele aldılar.

Emir Abdullahiyan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, dün akşam Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Emir Abdullahiyan görüşmede, İran’ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirterek, önceki anlaşmaların yürürlüğe girmesini umduğunu dile getirdi ve “İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni hükümeti komşu ülkeleriyle ilişkilere öncelik veriyor.” dedi.

İki ülkenin bölgesel ve küresel forumlarda birbirini desteklediğini kaydeden Emir Abdullahiyan, bu tutumun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan, Azerbaycan ile birçok konuda ortak noktalar olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini hatırlattı.

Azerbaycan’da işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşa sürecinin İran’la daha kapsamlı bir işbirliği zemini oluşturduğuna dikkati çeken Emir Abdullahiyan, “Bazı üçüncü tarafların iki ülke arasındaki iyi ilişkilere gölge düşürmesine izin verilmemelidir.” ifadesini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı da bu görüşmede İran-Türkiye-Azerbaycan Üçlü Toplantısı'nın Tahran’ın ev sahipliğinde düzenlenmesini memnuniyetle karşıladı.

Çok olumlu dinamiklere sahip İran-Azerbaycna ilişkilerinin doğru yönde ilerlediğini ifade eden Bayramov, İran'a Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ceyhun Bayramov, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlar dahil her alanda işbirliğini geliştirmek istediğini belirterek, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ortak komisyon çerçevesinde İranlı mevkidaşıyla görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, Kırgız mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, BM Genel Kurulu oturum kulisinde bir araya geldiler ve ikili ilişkileri, özellikle ticari ve ekonomik işbirliğini görüştüler.

İran'ın yeni hükümetinin dış politikasının komşuları ve bölge ülkeleri için bir öncelik olduğunu kaydeden Emir Abdullahiyan, Kırgızistan'a İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğine verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve bu üyelikle beraber ilişkilerin başta ticari ve iktisadi olmak üzere her alanda artmasını ümit etti.

İki ülke arasındaki ticari ilişkileri ilerletmek için yeni mekanizmalar kullanmaya hazır olduğunu bildiren İran Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki demiryolu işbirliği görüşmelerinin, şu anda Kırgız yetkililerle olan bir mutabakat anlaşmasına yol açtığını ve İran'ın imzalamaya hazır olduğunu kaydetti.

Emir Abdullahiyan, Avrasya Ekonomik Birliği'nin hazır çerçevesini iki ülke arasındaki ticari ilişkileri genişletmenin yollarından biri olarak nitelendirerek, iki ülkenin özel sektörünün ciddi işbirliğiyle ilgilendiğini ancak bu konunun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Görüşmede Kırgızistan Dışişleri Bakanı da Bişkek ve Tahran arasında doğrudan hava seferlerinin yapılmasını önerdi ve aynıca İran'ın Bender Abbas limanının kapasitesinin transit işbirliği için kullanılmasına ilgi gösterdiklerini söyledi.

Kırgız bakan, ticari ilişkileri ve özel sektörün varlığını ikili ekonomik işbirliği için kalıcı bir temel olarak nitelendirdi ve bu ilişkilerdeki düşüşten üzüntü duyarak, bu tür ilişkilerin arttırılması çağrısında bulundu ve İran özel sektörünün Kırgızistan'daki varlığını kolaylaştırmaya hazır olduğunu duyurdu.

Emir Abdullahiyan, Danimarkalı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, dün akşam Danimarka Dışişleri Bakanı Jep Kofod ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Emir Abdullahiyan ve BM Genel Sekreteri nükleer anlaşmayı görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün BM genel kurul kulisinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Görüşmenin başında Emir Abdullahiyan, İran ile Birleşmiş Milletler ve özellikle Genel Sekreterler arasındaki ilişkilerin her zaman yakın ve saygılı olduğunu belirterek, yapıcı vizyonu ve dünya barışı için gösterdiği çabalar için Genel Sekretere teşekkür etti.

Emir Abdullahiyan, "Filistin'deki insani durum, işgalcilerin eylemleri ve Siyonist rejimin cinayetleri ve suçları nedeniyle onlarca yıl sonra hala kötü bir durumdadır. Nihai çözüm, bir referandum ve elbette Filistin'in asıl sakinlerinin oylaması olmalıdır. Ne yazık ki, Birleşmiş Milletler geçmişte pasif kaldı ve umarım bu sizin zamanınızda değişecektir.'' dedi.

Emir Abdullahiyan, Suriye'deki duruma da temasla, Suriye topraklarının bir kısmının yabancı işgali altında olduğunu kaydetti.

Yemen meselesine de değinen Emir Abdullahiyan, Yemen'e yönelik bu insanlık dışı kuşatmanın son bulması gerektiğini söyledi.

ABD'nin uyguladığı yaptırımları eleştiren Emir Abdullahiyan, "ABD, halklara ve siyasi hedeflerine karşı yaptırımlar ve terörizmi bir araç olarak kullanıyor, bunun en bariz örneği general Kasım Süleymani'ye yönelik korkakça suikasti olmuştur." ifadesini kullandı.

Görüşmede BM Genel Sekreteri de, İran İslam Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler arasındaki iş birliğine temasla, İran'ı on yıllardır tanıdığını ve çeşitli görevlerle İran'a seyahat ettiğini hatırlattı.

Guterres, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine de işaretle, BM olarak nükleer anlaşmanın yürürlüğüne her zaman destek verdiklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri, İran'ın Afganistan konusundaki tutumunu ilkesel olarak nitelendirdi ve Afganistan'da kapsamlı bir hükümetin kurulması gerektiğini ve böylece hükümette tüm grupların söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.