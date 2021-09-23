  1. Siyaset
23 Eyl 2021 09:50

İran ve Türkiye dışişleri bakanları New York'ta görüştü

İran ve Türkiye dışişleri bakanları New York'ta görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan New York'taki BM Genel Kurulu toplantısı sırasında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede taraflar Afganistan ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İki ülkenin dışişleri bakanları İran ve Türkiye stratejik komitenin yanı sıra İran,Türkiye ve Azerbaycan görüşmesinin Tahran'da yapılması konusunda anlaştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise görüşmede İran'a yönelik tek taraflı ve yasadışı yaptırımların kaldırılması gerektiğinu vurgulayarak uygun zamanda Tahran'ı ziyaret etmeye hazır olduğunu belirtti.

News Code 1897418
https://tr.mehrnews.com/news/1897418/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler