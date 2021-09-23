İran ve Türkiye dışişleri bakanları New York'ta görüştü

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede taraflar Afganistan ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İki ülkenin dışişleri bakanları İran ve Türkiye stratejik komitenin yanı sıra İran,Türkiye ve Azerbaycan görüşmesinin Tahran'da yapılması konusunda anlaştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise görüşmede İran'a yönelik tek taraflı ve yasadışı yaptırımların kaldırılması gerektiğinu vurgulayarak uygun zamanda Tahran'ı ziyaret etmeye hazır olduğunu belirtti.