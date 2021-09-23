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23 Eyl 2021 10:45

Emir Abdullahiyan Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi

Emir Abdullahiyan Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu toplantısı sırasında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Görüşmede Afganistan, Bahreyn, Yemen ve Suriye dahil olmak üzere farklı konular ele alındı.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede İran ve Irak stratejik ilişkilerine vurgu yaparak, Tahran’ın kapsamlı ilişkilerin geliştirilmesine hazır olduğunu söyledi.

İkili ilişkilerin çeşitli boyutlarına değinen Emir Abdullahiyan iki ülkedeki tüm kapasitelerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de İran'a son yıllardaki tüm yardımları için teşekkür ederek, Bağdat'ın ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığının altını çizdi.

News Code 1897420
https://tr.mehrnews.com/news/1897420/

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