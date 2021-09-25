Emir Abdullahiyan'dan Viyana'daki nükleer müzakerelere ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer anlaşmanın canlandırılması için Viyana görüşmelerinin başlama zamanıyla ilgili olarak, “Onlar yakında demekten hoşlanıyorlar; yani bikaç saat veya birkaç hafta sonra” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyanü “Yakın gelecekte derken yani incelememiz tamamlanır tamamlanmaz bunu yapacağız” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, “Elbette Avrupalı taraflara söylüyorum. Bazılarınızın Özel Amaçlı Mekanizma (SPV) ve INSTEX hakkında bunun önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşeceğini söylediniz. İran’ın ve Batı’nın yakında demesi arasında çok fark var. Yakın gelecekte dememiz, çalışmalarımızın tamamlanacağı ilk fırsattır demektir” ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, “İran halkının hak ve çıkarlarını güvence altına alacak ciddi müzakerelere dönmek istiyoruz” diye kaydetti.