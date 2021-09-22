İran: Yeni hükümetin önceliği komşu ülkeler

76. BM Genel Kurulu çalışmaları için New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Bağdat Zirvesi'nin sonuçlarıyla ilgili toplantıya katıldı.

Burada konuşma yapan Emir Abdullahiyan, “Diyalog ve görüşmelerin olmadığı bir ortamda bölge ülkelerinin imkanları ve kaynakları bölgenin askerileştirilmesinde kullanılıyor. Bölgede krizler, gerilimler ve savaşlar devam etmektedir.” dedi.

Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti’nin her zaman bölge ülkeleriyle diyaloğu desteklediğini vurgulayarak, yabancı güçlerin bölge ülkelerinin yakınlaşması ile sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesine en büyük engel olduğunu belirtti.

Bağdat Zirvesi hakkında Emir Abdullahiyan, şunları kaydetti:

“İran, Bağdat Zirvesi'nin düzenlenmesini bölgede barış ve kalkınmanın desteklenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriyor ve bu zirvenin özellikle ekonomik ilişkilerde bölgesel işbirliği için uygun bir alan sağlayacağını umuyoruz.”

Emir Abdullahiyan, “Bu toplantıda İran’ın dost Irak ile bölgedeki diğer ülkelerin istikrarı, güvenliği ve kalkınmasına verdiği desteği yineliyorum. Son günlerde Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’yi İran’da ağırladık. Tahran-Bağdat arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle birlikte Irak'ın diğer komşuları ile ilişkiler durgunluktan çıkıp çıkarlar doğrultusunda aktif ve dinamik bir hale gelmesini temenni ediyorum.” açıklamalarında bulundu.

Krizler, ihtilaflar ve anlaşmazlıkların çözüm yolunun sadece diyalog ile diplomasi olduğunu anlatan Emir Abdullahiyan, “13. hükümetin önceliği komşularıyla ilişkilerini güçlendirmektir.” diye konuştu.