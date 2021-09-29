İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın Moskova temasları sürüyor

İkili ilişkileri görüşmek üzere Moskova'da bulunan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Başkanı Alexey Lihaçev ile bir araya geldi.

İslami, görüşmede Tahran ile Moskova arasında çeşitli ikili ve uluslararası arenalarda derin ve stratejik ilişkilere değinerek, “İki ülke arasında nükleer santrallerin inşası ve geliştirilmesi de dahil olmak üzere barışçıl nükleer faaliyetler alanında işbirliği iyi ilerliyor ve bu işbirliği artırılmalıdır” dedi.

İslami, iki ülkenin bu görüşmeler yoluyla işbirliği sürecini güçlendirip hızlandırmasını temenni etti.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Başkanı Alexey Lihaçev de, özellikle barışçıl nükleer enerji alanında ikili ilişkilerin derinleşmesini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Görüşmede taraflar barışçıl nükleer işbirliğinin geliştirilmesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ve İran Atom Enerjisi Kurumu'nun bazı yönetici ve yardımcıları bu görüşmede İslami’ye eşlik etti.