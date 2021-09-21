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21 Eyl 2021 13:24

İslami UAEA Başkanı Grossi ile görüşmesini değerlendirdi

İslami UAEA Başkanı Grossi ile görüşmesini değerlendirdi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 65. yıllık toplantısı sırasında, UAEA Başkanı Rafael Grossi ve Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Alexey Likhachev ile yaptığı görüşmesini değerlendirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 65. yıllık toplantısı sırasında, UAEA Başkanı Rafael Grossi ve Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Alexey Likhachev ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

UAEA Başkanı Rafael Grossi ile görüşmesini değerlendiren İslami, “UAEA Başkanı ile görüşmemiz kendisinin Tahran ziyareti kapsamında yapılan görüşmelerin devamında gerçekleştirildi” dedi.

İslami, “Nükleer programında herhangi bir sapma yok. İran ve UAEA arasındaki ilişkiler profesyonel ve teknik tutumla ve siyasi etkilerden uzak bir şekilde ve kanuna dayalı olarak kolaylaştırılmalı ve hızlandırılmalıdır” ifadesini kullandı.

İslami ayrıca Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Alexey Likhachev ile yapıcı ve dostane görüşmeleri olduğunu söyledi.

News Code 1897355
https://tr.mehrnews.com/news/1897355/

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