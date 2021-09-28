İran'dan ABD'nin "TESA Tesisi" iddiasına tepki

İkili ilişkileri görüşmek üzere Moskova'da bulunan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı (İAEK) Muhammed İslami, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD'nin İran'ın TESA tesisi ile ilgili iddiasına tepki gösterdi.

İslami, "İran'ın nükleer tesisine yönelik terör eylemlerini kınamayan ülkelerin ülkemizdeki tesislere erişim konusunda yorum yapma yetkisi yoktur." dedi.

Moskova ziyareti programı hakkında İslami, "Bugün Moskova’da P4+1 grubunun bir üyesi olan Rus tarafıyla yapacağımız görüşmelerde nükleer anlaşma konusunu ele alacağız." ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Pazar günü üyesi olan ülkelere gönderdiği raporda, 12 Eylül'deki anlaşma gereği İran'ın tesislere erişime izin verdiği, ancak aynı izni santrifüj imal edilen atölye için vermediğini ve denetçilerin Pazar günü atölyeye giremediğini ileri sürmüştü.

Bunun üzerine İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, bu raporun doğru olmadığını ve ortak bildiride yer alan hususların ötesinde olduğunu bildirmişti.

Büyükelçi Garipabadi, Kerec TESA Tesisi'nde Haziran ayında yapılan sabotajla ilgili araştırmaların devam etmesinden dolayı bu tesiste kameraların hafıza kartlarının yenilenmesinin mümkün olmayacağının açık bir şekilde ifade edildiğini belirtmişti.

Garipabadi, ABD ve Avrupa Trokyası'nın Tahran aleyhinde açıklamasına da sert tepki göstererek, ''Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve üç Avrupa ülkesi, hem İsrail rejiminin terörist uygulamaları karşısında susup onları önlemeyip hem de Ajansın kameralarının terörist saldırıya uğrayan tesislerde olmasını bekleyemezler.'' demişti.