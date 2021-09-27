İran yetkili: UAEA maksatlı raporlarla yapıcı süreci baltalamamalı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin dünkü raporundan sonra açıklamada bulundu.

Behruz Kemalvendi yaptığı açıklamada, “UAEA Başkanı’nın yayınladığı yanlış raporun ardından ajansa bir mektup gönderilerek bu yapıcı olmayan eyleme itiraz edildi”dedi.

Kemalvendi, “Grossi ve meslektaşları, ortak açıklama şeklinde varılan anlaşmanın, Temmuz ayındaki sabotaj eylemi nedeniyle hala güvenlik soruşturması altında olduğu için Kerec’deki tesisin gözetleme ekipmanlarını içermediğini iyi biliyor” ifadelerinde bulundu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu tesisin kameralarının hafıza kartlarının değiştirilmesi talebi, Tahran ziyaretinin yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 65. yıllık toplantısı sırasında gündeme geldi. Ancak her iki kez de İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami tarafından açıklama yapılmasına rağmen olumsuz yanıtlar alındı.”

Kemalvendi, “UAEA yetkilileri maksatlı siyasi tutum benimsemeden ve yanlış rapourlardan kaçınarak İran ve ajans arasında son ilişkiler sonucu elde edilen yapıcı süreci baltalamaması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.