Çin'den "İran'dan petrol alımı" açıklaması

CRI Türkçe'nin haberine göre Hua Chunying, bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD'li bazı yetkililerin ABD'nin diplomatik kanallardan Çin’den İran'dan ham petrol alımını azaltmasını istediği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Sözcü Hua, Çin’in İran’la normal ekonomik ve ticari işbirliğindeki tutumunun daima açık ve tutarlı olduğuna dikkat çekti.

Sözcü, Çin’in her tür tek taraflı yaptırıma şiddetle karşı çıktığını, ABD'nin üçüncü taraf kuruluş ve bireylere yönelik uzun kollu yargı yetkisi girişimlerini bir an önce durdurması gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ABD’nin her türlü yola başvurarak Çinli şirketlere yaptığı baskı uygulamaya derhal son vermesi gerektiğini vurguladı.