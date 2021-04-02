Çin: ABD, İran’a yönelik yaptırımları kaldırmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, günlük basın toplantısında, şu an İran nükleer durumunun kritik bir aşamada bulunduğuna işaret etti.

Çin’in İran nükleer sorununa daima adil bir tutumla yaklaştığını ve bu konuda yapıcı rol oynadığını hatırlatan sözcü, nükleer anlaşmanın korunmasına dair fikir birliğinin sağlamlaştırılması amacıyla Çin’in video konferans yoluyla düzenlenecek İran Nükleer Anlaşması Ortak Komitesi’nin toplantılarına katılacağını kaydetti.

Mevcut gerginliğin en temel sebebinin, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından tek taraflı şekilde çekilmesi olduğunu vurgulayan sözcü, “ABD, anlaşmaya dönmeye hazır olduklarını belirtti. Çin, bunu olumlu karşılıyor. Şu an için en ivedi görev ise ABD’nin İran’a yönelik bütün yasa dışı yaptırımlarını, üçüncü taraflara yönelik uzun kol yargılama yetkisini kaldırması. İran nükleer anlaşmasına dönmek için bu adımı atması gerek. İran da bu temelde anlaşmayı kapsamlı bir şekilde yeniden uygulayacak.” diye konuştu.

Hua, Çin’in ilgili taraflarla birlikte siyasi çözüm sürecini hızlandıracağını, kendi meşru hak ve çıkarlarını da kararlılıkla savunacağını ifade etti.

Kaynak: CRI Türkçe