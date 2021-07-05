Çin'den ABD'ye "İran yaptırımlarını kaldır" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Twitter üzerinden ABD'ye İran’a yönelik uyguladığı yasa dışı yaptırımları kaldırması için çağrıda bulundu.

Çinli yetkilinin yaptığı paylaşımda, "ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve Tahran'a yönelik azami baskı uygulaması, İran'ın nükleer programında yaşanan mevcut krizin sebebidir. Aslında, ABD hatalarını telafi etmeli. ABD yönetimi başlangıçta İran'a ve diğer taraflara yönelik tek taraflı ve yasadışı yaptırımlarını kaldırmalı. Böylece İran'ı teşvek ederek nükleer müzakerelerin başarılı olmasına katkıda bulunabilir." ifadelerine yer verildi.