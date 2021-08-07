Çin: İran’la birlikte ikili ilişkileri yeni bir düzeye taşıyacağız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying İran Cumhurbaşkanlığı’na seçilen İbrahim Reisi’nin yemin ederek görevine başlamasından ötürü Reisi’ye tebriklerini sunduklarını kaydetti.

Hua, İran’ın, İbrahim Reisi’nin liderliğinde ulusal inşanın yanı sıra, ekonomik ve toplumsal gelişmelerde yeni başarılar kazanabileceğine inandıklarını ifade etti.

Çin ve İran arasında kapsamlı stratejik ortaklık ilişkisinin mevcut olduğunu ve Çin’in İran’la ilişkilere büyük önem verdiğini hatırlatan Hua, “Çin gelecek yıl İran’la birlikte, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasının 50. yıldönümünün fırsatlarından yararlanarak, ikili ilişkileri yeni bir düzeye taşımaya hazır.” diye konuştu.

Kaynak: CRI Türkçe