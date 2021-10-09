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9 Eki 2021 09:22

Türkiye'nin F-16 talebiyle ilgili ABD'den açıklama

Türkiye'nin F-16 talebiyle ilgili ABD'den açıklama

Reuters, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı almak için teklifte bulunduğunu yazmıştı. F-16 konusuyla ilgili ABD'den açıklama geldi.

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin 40 adet F-16 savaş uçağı ve varolan yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için ABD'ye talepte bulunduğunu duyurmuştu.

F-16 konusuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Politika gereği, Bakanlık, önerilen savunma satışları veya transferleri Kongre'ye resmi olarak bildirilinceye kadar onaylamaz veya yorum yapmaz" dedi.

Satın alma ABD'nin Yabancı Askeri Satışlar düzenlemelerine tabi olduğu için ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra da ABD Kongresi'nden onay alması gerekecek.

Kaynak: Haber7

News Code 1897750
https://tr.mehrnews.com/news/1897750/

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