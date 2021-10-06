Emir Abdullahiyan: Güney Kafkasaya konusunda endişelerimiz var

Moskova’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Emir Abdullahiyan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Bugün Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile ikili, bölgesel ve uluslararas konuları görüştük. İki ülke arasındaki stratejik işbirliği belgesini yakın gelecekte inceleme konusunda mutabık kaldık. Görüşmede iki ülke liderlerinin iradesi doğrultusunda engelleri ortadan kaldırılarak karşılıklı ilişkilerde bir sıçrama yaratılması vurgulandı." dedi.

Reisi ile Putin bir araya gelecek

Emir Abdullahiyan, "Çok da uzak olmayan bir gelecekte Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecek." ifadesini kullandı.

Rusya'yı İran için stratejik bir ortak olarak gördüklerini aktaran Emir Abdullahiyan, "Rusya'nın 13. Tahran hükümetinin dengeli dış politikasında bir öncelik olduğuna inanıyoruz. Umarım her alanda giderek derinleşen ikili ilişkilerin yakın gelecekte en iyi seviyeye ulaşır." açıklamasında bulundu.

Güney Kafkasya'daki gelişmeler

Emir Abdullahiyan, Güney Kafkasya'daki gelişmelere değinerek, "Güney Kafkasya bölgesi ile ilgili kaygılarımız var ve bunu Sayın Lavrov'la paylaştık. Bölgenin yeni isteklere müsamaha göstermeyeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün komşularımıza dostluk ve kardeşlikle bakıyor, iyi komşulukla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bir komşu ülkenin bazı açıklamalar nedeniyle İran ile ilişkiler konusunda ümitsizliğe düşmesini istemeyiz. Diğer ülkelerin İran'ın olumlu dış politikasına göre hareket edip konuşması gerektiğine inanıyoruz.

Güney Kafkasya'da jeopolitik ve harita değişimini hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz ve bölgede Siyonistlerin ile teröristlerin varlığı konusunda ciddi kaygılarımız var."

Nükleer anlaşma konulu Viyana müzakerelerine dair Emir Abdullahiyan, "Sayın Lavrov ile bu konuyu görüştük. Kendisine değerlenirmelerimiz tamamlamaktan sonra en kısa sürede Viyana görüşmelerine geri döneceğimizi ve görüşmelere yeniden başlayacağımızı bildirdik." diye konuştu.

Lavrov: ABD'nin beklentilerini kabul etmiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı da ortak basın toplantısında, İran ile ticaretin ABD'nin yaptırımlarına rağmen yüzde 42 oranında arttığını belirtti.

Lavrov sözlerinin devamında, İran ve Türkiye ile Astana süreci çerçevesinde işbirliğine devam edeceklerini belirtti.

Rus bakan, Moskova'nın bir sene önce Karabağ savaşını durdurmayı başardığına işaretle, Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, İran, Rusya ve Türkiye dahil "3+3" çerçevesinin oluşturulması imkanının incelenmekte olduğunu, 3 Kafkasya ülkesinin İran, Rusya ve Türkiye ile 3+3 grubu çerçevesinde müzakere etmesinin önerildiğini kaydetti.

Lavrov ayrıca, Rusya'nın bölge jeopolitiğinin değiştirilmesini asla istemediğini vurguladı.

İran'ın yakın gelecekte Viyana'da nükleer anlaşma görüşmelerini yeniden başlatma konusunda karar vereceğini dile getiren Lavrov, "ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü konusundaki İran'dan beklentilerini hem Rusya hem de İran kabul edemez. Amerika, anlaşmaya dönmek isterse, hem Washington hem de diğer taraflar bu anlaşmanın aynı şekilde kalacağını ve anlaşma metninde belirlenen yükümlülüklere uyulması gerektiğini bilmelidir." diye konuştu.