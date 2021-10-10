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10 Eki 2021 13:30

Sabah: İmamoğlu tek başına parti gibi davranıyor

Sabah: İmamoğlu tek başına parti gibi davranıyor

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin olarak, "Tek başına parti gibi" değerlendirmesini yaptı.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin olarak, "Tek başına parti gibi" değerlendirmesini yaptı. 

Övür yazısında, " İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu... İmamoğlu aslında başından beri parti içinde 'tek başına parti' gibi davranıyor. Özellikle de İP Genel Başkanı Meral Akşener tarafından "Fatih" ilan edilince kimseyi iplemeyen bir siyaset izliyor. Mesela, ne zaman Kılıçdaroğlu'nun bir İstanbul programı olsa İmamoğlu ya Hatay'a gidiyor ya da önceki gün olduğu gibi Karadeniz gezisine çıkıyor. Gezi deyip geçmeyin, her gezi için birkaç gün önceden hazırlık yaptırıyor ve tam bir şova dönüştürüyor. İP'in de büyük desteğiyle... Buna da en çok, "o makama" hazırlığın bir parçası olarak bakan CHP içindeki aktörler kızıyor." ifadesini kullandı. 
 

News Code 1897784
https://tr.mehrnews.com/news/1897784/

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