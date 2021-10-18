İran: Brüksel görüşmeleri nükleer müzakerelerin başlangıcı değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın meclisin kapalı oturumda nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili ifadelerinin ardından ortaya çıkan yanlış anlaşılmaya dair açıklamada bulunarak, “Daha önce açıklandığı gibi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Tahran’da varılan anlaşma kapsamında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora ile görüşmeleri sürdürmek amacıyla Brüksel’e gidecek." dedi.

İran ve AB arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora başkanlığında 14 Ekim'de Tahran'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen istişarelerde ikili ilişkiler başta olmak üzere ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı zalimce yaptırımların kaldırılması, Afganistan'daki son durum, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.