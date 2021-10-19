Emir Abdullahiyan BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde terör örgütü IŞİD’in son günlerde Afganistan’da yaptığı terör eylemlerine değinerek bu ülkedeki durumdan endişe duyduklarını dile getirdi.

Emir Abdullahiyan, “Afgan mültecilerinin yeniden yerlerinden edinmeleriyle birlikte Afganistan’daki terör eylemeleri Birleşmiş Milletler ve Genel Sekreterinin bu konudaki sorumluluğunu artırmıştır” dedi.

Emir Abdullahiyan BM Genel Sekreteri Guterres’in Afganistan'daki terörizmi durdurmak ve terörle mücadele etmek için ciddi adımlar atması çağrısında bulundu.

Nükleer müzakerelere dikkati çeken Emir Abdullahiyan, “Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora arasında yapılan son görüşmeler olumlu geçti. Bu görüşmeler önümüzdeki hafta Brüksel’de devam edecek. İran somut ve pratik sonuçları olacak müzakereleri destekliyor. Nükleer anlaşma üyeleri yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda İran’da taahhütlerine dünecek” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ayrıca BM Genel Sekreteri Guterres’i İran’ı ziyaret etmeye davet etti.

BM Genel Sekreteri Guterres de bu telefon görüşmesinde, “Birleşmiş Milletler, tüm Afgan etnik gruplarını ve azınlıklarını içeren kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını vurgulayarak Afganistan'a insani yardım göndermeye devam ediyor” dedi.

Nükleer müzakerelerin başarılı geçmesi umudunu dile getiren Guterres, BM’nin her zaman nükleer anlaşmayı desteklediğini ve Trump’ın anlaşmadan çekilmesinden bu yana durumu ABD’nin çekilmesinden önceki zamana geri getirmeye çalıştığını ifade etti.