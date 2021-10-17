İran-Avusturya istişare görüşmeleri Tahran'da gerçekleştirildi

İran ve Avusturya arasındaki siyasi istişarelerin beşinci turu dün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ve Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Peter Launsky’nin başkanlığında Tahran’da düzenlendi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun geçmişine atıfta bulunarak bunu değerli bir ‘varlık’ olarak nitelendirdi.

İran’ın taahhütlerine bağlı kaldığını belirten Bakıri Keni, “ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa anlaşmadan çıkmadı, ancak yükümlülükleri çerçevesinde etkin ve pratik adımlar da atmadı” dedi.

Yemen ve Afganistan’daki son gelişmelerin yanı sıra İran’ın sorunların giderilmesine yönelik çabalarını da değerlendiren Bakıri Keni, “Yemen halkı beş yıldır en şiddetli askeri saldırılar altında ve insani açıdan Avrupa ülkelerinin süregelen felaketleri durdurmak için ciddi adımlar atması bekleniyor” ifadelerinde bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Peter Launsky ise, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerdeki önemli potansiyele değinerek, Avusturya şirketlerinin İran pazarında yer almak istediğini vurguladı.

Launsky Yemen durumuyla ilgili olarak, “İnsani yardım sağlayarak Yemen halkının acılarını elimizden geldiğince hafifletmeye çalışacağız” dedi.