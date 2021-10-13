Üst düzey AB yetkilisi yarın İran'a gelecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni Twitter üzerinden, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın yarın Perşembe günü İran'a geleceğini duyurdu.

Bakıri Keni'nin yaptığı paylaşımda, "Bölesel ile küresel siyasi istişarelerin devamında yarın AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı’nı ağırlayacağız.

Tahran'da yapılacak gündemde ikili meseleler, Afganistan ile bölgedeki gelişmeler ve İran’a yönelik baskıcı yaptırımların kaldırılması gibi konlar ele alınacak." ifadelerine yer verildi.

Enrique Mora İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yemin törenine katılmak üzere Ağustos ayında Tahran’a gelmişti.