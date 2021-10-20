Avrupa birliğinden Türkiye'ye yaptırım sinyali

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lüksemburg'da yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Borrell, gazetecilerin sorusu üzerine "Türkiye'nin Avrupalı gemileri taciz etmesinin kabul edilemez olduğunu" belirterek, AB dışişleri bakanlarının yaz aylarında bu tür eylemlerin devam etmesi halinde durumun analizi ve Avrupa Konseyi'nin değerlendirmesine sunulmak üzere eylem önerileri içeren bir çalışma yapılması konusunda anlaşma sağlandığını hatırlattı.

Borrell, karar alma sürecinde bu dökümanın ilk adım olduğunu vurguladı.

Haber7'ye göre, Avrupa Birliği (AB) Maraş'ın açılması ve Nautical Geo isimli araştırma gemisinin faaliyetlerinin engellenmesi gibi konularda Türkiye'yi eleştiriyor.

Türkiye geri adım atmayacağının sinyalini verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak, kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran, cevabını alır" ifadelerini kullanmıştı.

Doğu Akdeniz'de sular tekrar ısınıyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Rum lider Nikos Anastasiadis, başkent Atina'daki görüşmelerinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımları kınarken, Ankara da açıklamalara tepki gösterdi.