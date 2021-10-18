Josep Borrell'den "İran-AB görüşmeleri" açıklaması

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Lüksemburg'a giden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, burada yaptığı açıklamada, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak İran-AB görüşmelerinin nükleer müzakerelerle igili olmadığını söyledi.

Borrell, İran-AB toplantısının yakında gerçekleşmesini umduğunu dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak görüşmelerin nükleer müzakerelerin başlangıcı olmadığını belirtmişti.