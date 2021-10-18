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18 Eki 2021 12:57

Josep Borrell'den "İran-AB görüşmeleri" açıklaması

Josep Borrell'den "İran-AB görüşmeleri" açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yakın zamanda Brüksel'de yapılacak İran-AB görüşmelerine dair açıklamada bulundu.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Lüksemburg'a giden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, burada yaptığı açıklamada, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak İran-AB görüşmelerinin nükleer müzakerelerle igili olmadığını söyledi.

Borrell, İran-AB toplantısının yakında gerçekleşmesini umduğunu dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak görüşmelerin nükleer müzakerelerin başlangıcı olmadığını belirtmişti.

News Code 1897956
https://tr.mehrnews.com/news/1897956/

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