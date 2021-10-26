İranlı yetkiliden 'Brüksel görüşmeleri' açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Twitter üzerinden 27 Ekim'de Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü (Enrique Mora) ile Brüksel'de bir araya geleceklerini duyurdu.

Sonuç oldaklı müzakereleri sürdürmek için Brüksel'e gideceğini belirten Bakıri Keni, "İran, haksız ve acımasızca yaptırımları tam ve etkili bir şekilde ortadan kaldıracak, İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleşmesini sağlayacak ve anlaşmadan daha fazla geri adım atılmaması için güvenilir garanti sağlayacak müzakereleri sürdürme konusunda kararlıdır." dedi.

Bakan Yardımcısı ayrıca, "Soru, diğer tarafların, üye olmayan bir ihlalciyi geçmişteki politikalarını ve yıkıcı mirasını terk etmeye çağırmak da dahil olmak üzere, yükümlülüklerini yerine getirmeye gerçekten hazır olup olmadıklarıdır. " ifadesini kullandı.

İranlı yetkili ayrıca, "Başarısız olan maksimum baskı politikasının devam etmesi, müzakerelerde yasadışı ve zalimane yaptırımların kaldırılmasına yönelik herhangi bir engeli kesinlikle ortadan kaldırmayacak, tam aksine müzakere sürecindeki mevcut karmaşıklığı daha da artıracaktır" diye konuştu.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak görüşmelerin nükleer müzakerelerin başlangıcı olmadığını belirtmişti.

İran ve AB arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora başkanlığında 14 Ekim'de Tahran'da gerçekleştirildi.