Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın yapılacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı

Hatipzade, yarın Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan ve Tacikistan dışişleri bakanlarının katılımıyla Tahran’da Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacağını açıklayarak, “Tahran Zirvesi, Afganistan’da kalıcı barış ve istikrara katkıda bulunmak için yapılacak” dedi.

Hatipzade, Çin ve Rusya dışişleri bakanlarının da online olarak bu toplantıya katılacağını belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de bu toplantıda önemli bir mesaj vereceğini ve bu girişime desteğini açıklayacağını söyledi.

Afganistan'daki duruma ilişkin Hatipzade, “Afganistan hükümeti, bu ülkenin halkının demografik ve etnik yapısını yansıtmalıdır” ifadesini kullandı.

Afganistan yönetimine bu ülkede güvenlik, ekonomik ve siyasi koşulları sağlamasını söylediklerini belirten Hatipzade, “Afganistan’da terörizmin büyümesi konusunda endişeler var” dedi.

İran’ın son kırk yıldır Afgan halkının yanında olduğunu dile getiren Hatipzade, “İran, birkaç milyon Afgan’a ev sahipliği yapıyor; Çevre kentlerde bizimle birlikte yaşayan ve okuyan değerli Afgan misafirlerine ev sahibi yapmaktayız” diye kaydetti.

Hatipzade, “Afganistan’daki son gelişmeler, ABD’nin zalimce yaptırımları nedeniyle İran’ın katlandığı tüm ekonomik zorlukların ortasında ülkemiz için yeni zorluklara yol açan yeni bir sığınmacı dalgasına neden olmuştur” ifadelerinde bulundu.

Sorumlu ülkelerin işbirliği ile dış müdahale olmaksızın Afganistan içinde kapsamlı bir mekanizma kurulmasını dileyen Hatipzade, “Afgan halkının iradesini yerine getiren ve Afganistan’da kapsayıcı bir hükümet oluşturabilecek böylesi bir siyasi mekanizmanın kurulması, sadece halkın değil, uluslararası toplumun ve komşu ülkelerin de desteğini alacaktır” ifadesini kullandı.

“Afganistan halkı ve haklarının korunması bizim birinci önceliğimizdir” diyen Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü:

“Afganistan mevcut durumda ekonomik ve sosyal huzursuzluk yaşıyor. Afganistan halkı ekonomik baskı altında. Bu durumda Afgan halkının ekonomik durumunu kolaylaştırmaya çalıştık. Afganistan ile ticari ve ekonomik ilişkileri azaltmadık veya kesmedik. Afganistan’a akaryakıt ve temel ihtiyaç maddelerini sağlamaya devam ettik.”