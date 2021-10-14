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14 Eki 2021 16:33

İran ve AB arasındaki istişare görüşmeleri Tahran'da gerçekleştirildi

İran ve AB arasındaki istişare görüşmeleri Tahran'da gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran ile Avrupa Birliği (AB) arasında siyasi istişareler bugün Tahran'da gerçekleştirildi.

İran ve AB arasındaki siyasi istişareler, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora başkanlığında bugün Tahran'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen istişarelerde ikili ilişkiler başta olmak üzere ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı zalimce yaptırımların kaldırılması, Afganistan'daki son durum, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Enrique Mora İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yemin törenine katılmak üzere Ağustos ayında Tahran’a gelmişti.

News Code 1897882
https://tr.mehrnews.com/news/1897882/

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