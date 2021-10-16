Avrupa Birliği: İran heyeti ile görüşmeye hazırız

Sputnik'e göre, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün yaptığı açıklamada, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İran heyeti ile nükleer konuları görüşmeye hazır olduklarını duyurdu.

Borrell, "Kesin bir tarih veremem ancak gerektiğinde İranlı temsilcileri ağırlamaya hazırım” dedi.

İran ve AB arasındaki siyasi istişareler, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora başkanlığında 14 Ekim'de Tahran'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen istişarelerde ikili ilişkiler başta olmak üzere ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı zalimce yaptırımların kaldırılması, Afganistan'daki son durum, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.