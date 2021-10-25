Suriye'den Siyonist Rejim'in son saldırısına tepki

Bakanlıktan bir yetkili, Suriye devlet ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, "Siyonist işgal güçleri, Suriye topraklarının kutsallığına ve egemenliğine karşı tekrarlanan saldırganlıklarının bir parçası olarak bugün şafak vaktinde güney bölgesinde yeni bir saldırı gerçekleştirdi" dedi.

Saldırının Dera'da Suriye ordusu ile silahlı gruplar arasında uzlaşının sağlanmasının ardından geldiğine dikkat çeken yetkili, olayı Siyonist Rejim’in 'yenilgiye uğrayan aparatları ve ajanlarına yardım etme yönünde beyhude bir girişimi' olarak değerlendirdi.

Suriyeli yetkili, “Suriye Arap Cumhuriyeti, Siyonist Rejim’in bölgedeki gergin durumu daha da kötüleştiren saldırı eylemini kınarken, işgalci rejiminin saldırganlığına yanıt verme hakkı ve gücünü vurgulamaktadır.” ifadesini kullandı.

