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10 Kas 2021 10:11

İranlı Başmüzakereci, Fransa'nın nükleer anlaşma tutumunu değerlendirdi

İranlı Başmüzakereci, Fransa'nın nükleer anlaşma tutumunu değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Fransız Figaro gazetesine verdiği röportajda, Paris yönetiminin İran nükleer anlaşması tutumunu değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Fransız Figaro gazetesine verdiği röportajda, Paris yönetiminin İran nükleer anlaşması tutumunu değerlendirdi.

Bakıri Keni; İran, Çin ve Rusya’nın nükleer anlaşmaya ilişkin tutumlarının birbirine yakın olduğunu belirterek, “Fakat Fransa'nın nükleer müzakerelerde daha ciddi bir rol oynama niyetinde olduğuna inanıyorum.” dedi.

Bakıri, “Bana göre Fransa, Viyana’daki nükleer görüşmelerde bağımsız bir tavır takınırsa, müzakereci bir ülke olarak konumu güçlenir.” ifadesini kullandı.

Avrupa turu kapsamında ilk ziyaretini Paris'e gerçekleştiren Bakıri Keni, Paris’te Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ile bir araya geldi.

Paris temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri dün gece İngiltere’ye gitti.

Daha önce Bakıri Keni, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Bakıri Keni, nükleer müzakerelerin P4+1 ülkeleri ile yapılacağını ifade etmişti.
 

News Code 1898429
https://tr.mehrnews.com/news/1898429/

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