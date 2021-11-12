İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İspanya'da

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, yaptığı Avrupa turunun son durağı olan İspanya’nın başkenti Madrid’e gitti.

Bakiri Keni Madrid ziyareti sırasında İspanya Dışişleri Bakanlığı’nın yetkilileriyle bir araya gelerek ikili ve bölgesel meseleleri görüşecek.

Bakiri ayrıca İspanya yetkilileriyle, zalimce yaptırımların kaldırılması amacıyla Viyana’da düzenlenecek olan görüşmeleri ele alacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri ilaveten Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile görüşecek.

Bakıri, Avrupa turu kapsamında Almanya, Fransa ve İngiltere'yi ziyaret ederek mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti.